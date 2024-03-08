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Закон, порядок, государство

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МЧС России рассказывает о своих сотрудницах выдающихся профессий в Международный женский день

МЧС России рассказывает о своих сотрудницах выдающихся профессий в Международный женский день

Представительницы разных профессий проходят службу не только в качестве рядовых сотрудников, но и занимают ответственные должности, даже связанные с риском для жизни.

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