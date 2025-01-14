Ефимов: завершается строительство еще одного пожарного депо в ТиНАО

В Коммунарке (ТиНАО) достраивают пожарного депо на четыре машино-места. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, строительство ведется в рамках программы «Безопасный город», входящей в столичную Адресную инвестиционную программу.