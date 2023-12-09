Минобороны: украинскую «Бабу Ягу» удалось сбить дроном-разведчиком

Ударный гексакоптер ВСУ был ликвидирован воздушным тараном простого разведывательного «квадрика».В районе Артемовска оператору разведывательного дрона подразделения дальневосточных десантников удалось успешно атаковать при помощи тарана крупный ударный гексакоптер ВСУ, прозванный в войсках «Баба Яга».
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