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Сергей Самсонов о том, кто из россиян получит большой контракт в НХЛ: «Чернышов здорово влился. Марченко подходит под оффер-шит через год – интересно, как «Коламбус» разрулит ситуацию»

Бывший форвард клубов НХЛ Сергей Самсонов поделился мнением о том, кто из россиян может получить большой контракт в лиге.

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