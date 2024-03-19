В Барнауле этнический наркопреступник делал закладки в сугробах

Оптовую партию наркотиков задержанный получил в феврале в Новосибирске В Алтайском крае оперативники отдела по противодействию этнической наркопреступности задержали 41-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, сообщает региональное МВД.
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