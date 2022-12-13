В Кемерове открывается уникальная выставка из фондов Российского этнографического музея

Сегодня к открытию готовится уникальная выставка из фондов российского этнографического музея. Впервые из Санкт-Петербурга в Кузбасс доставили коллекцию русских мужских и женских костюмов из шестнадцати губерний, головные уборы, обувь, украшения.
Сегодня к открытию готовится уникальная выставка из фондов российского этнографического музея. Впервые из Санкт-Петербурга в Кузбасс доставили коллекцию русских мужских и женских костюмов из шестнадцати губерний, головные уборы, обувь, украшения.
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