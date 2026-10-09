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Царьград

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Эксперт ЖКХ рассказал, как сократить расходы на электроэнергию

Эксперт ЖКХ рассказал, как сократить расходы на электроэнергию

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал русским о способах снижения счета за электроэнергию: выбирайте подходящий тариф и используйте льготы.

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