Эксперт ЖКХ рассказал, как сократить расходы на электроэнергию

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал русским о способах снижения счета за электроэнергию: выбирайте подходящий тариф и используйте льготы.
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