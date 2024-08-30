Сенатор Рапота рассказал о секрете политического долгожительства Лукашенко

Российский сенатор Григорий Рапота, который 20 лет проводит встречи и переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, празднующим свой 70-й день рождения 30 августа, рассказал о качествах белорусского лидера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии