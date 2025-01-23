ЕС и Британия подготовились к возможной торговой войне с США

Евросоюз и Великобритания подготовили ответные меры на случай, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из европейских стран, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии