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ЕС и Британия подготовились к возможной торговой войне с США

ЕС и Британия подготовились к возможной торговой войне с США

Евросоюз и Великобритания подготовили ответные меры на случай, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из европейских стран, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

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