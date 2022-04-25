Berg PRESS

562 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Давно пора.В Минобороны РФ п...
  • Валентина Литвяк
    Остается только  надеяться, что умный совет будет услышан и реализован.Сатановский: Росс...
  • Alexander Simonov
    Мне очень интересно какое сражение этот "стратег" выиграл? Какую войсковую операцию возглавлял? Автор вероятно старае...России придется с...

Превосходство Ryzen 7 5800X3D в играх под Linux оказалось намного ниже, чем в Windows

Превосходство Ryzen 7 5800X3D в играх под Linux оказалось намного ниже, чем в Windows

Портал Phoronix опубликовал тесты новейшего процессора Ryzen 7 5800X3D с технологией кеш-памяти 3D V-Cache в среде Linux.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх