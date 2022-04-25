Превосходство Ryzen 7 5800X3D в играх под Linux оказалось намного ниже, чем в Windows

Портал Phoronix опубликовал тесты новейшего процессора Ryzen 7 5800X3D с технологией кеш-памяти 3D V-Cache в среде Linux.
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