Франц Тост: Ферстаппен будет быстрее любого напарника Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель AlphaTauri Франц Тост считает, что Red Bull Racing нет смысла менять напарника для Макса Ферстаппена.
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