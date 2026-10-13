Смеются или обижаются? Моргунова раскрыла реакцию звезд на свои пародии

Звезда КВН Екатерина Моргунова рассказала, как российские знаменитости реагируют на ее пародии. В беседе с ТВ Mail на премьере сериала «Полураспад» артистка призналась, что пока не сталкивалась с хейтом со стороны тех, кого изображает.
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