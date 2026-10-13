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Пятый канал

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Смеются или обижаются? Моргунова раскрыла реакцию звезд на свои пародии

Смеются или обижаются? Моргунова раскрыла реакцию звезд на свои пародии

Звезда КВН Екатерина Моргунова рассказала, как российские знаменитости реагируют на ее пародии. В беседе с ТВ Mail на премьере сериала «Полураспад» артистка призналась, что пока не сталкивалась с хейтом со стороны тех, кого изображает.

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