Смеются или обижаются? Моргунова раскрыла реакцию звезд на свои пародии

Звезда КВН Екатерина Моргунова рассказала, как российские знаменитости реагируют на ее пародии. В беседе с ТВ Mail на премьере сериала «Полураспад» артистка призналась, что пока не сталкивалась с хейтом со стороны тех, кого изображает.