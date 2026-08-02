20 фото «до и после», глядя на которые вы захотите прибраться

Иногда в ежедневной суете мы не замечаем, как сами же захламляем свою квартиру забытыми чашками, разбросанными вещами, крошками на полу и прочим мусором… И это касается не только квартиры! Гараж, рабочий кабинет, сумочка, книжная полка… Хаос он буквально везде, только мы до определенного момента его не видим, а когда, наконец, увидим, разобрать его бывает довольно сложно.