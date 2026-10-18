Елизавете Бородиной, дочери Оксаны Федоровой, исполнилось 13. Телеведущая поздравила ее редкими кадрами и стихотворением собственного сочинения — про путь к мечте стать балериной и про растяжку, которой эта мечта стоит.
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