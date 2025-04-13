С разницей в два года на СВО погибли отец и сын из Омской области. Сегодня состоялось прощание с младшим представителем семьи Точиловых - Александром (на фото).
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С разницей в два года на СВО погибли отец и сын из Омской области. Сегодня состоялось прощание с младшим представителем семьи Точиловых - Александром (на фото).