У жителя Ноябрьска забрали права и машину за привычку садиться за руль пьяным. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в августе текущего года местный житель, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторно умышленно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.