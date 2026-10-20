У жителя Ноябрьска забрали права и машину за привычку садиться за руль пьяным. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в августе текущего года местный житель, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторно умышленно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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