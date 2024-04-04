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Медвежий угол

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Кедми и Сатановский просто на стороне исторической родины - всегда

Кедми и Сатановский просто на стороне исторической родины - всегда

Кедми и Сатановский оправдали Израиль После того, как Израиль ударил по дипмиссии Ирана в Сирии и убил там по разным сведениям от 8 до 11 человек, включая иранского генерала КСИР Мохаммад Реза Захеди, в нескольких городах Ирана, включая столицу Тегеран, а также Тебриз и Исфахан, собрались огромные толпы, размахивающие палестинскими и иранскими флагами и требующие мести.

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Комментарии
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Александр Попов
ПЕРЕВЁРТЫШИ. Не было УКРОЖОПИИ и ИЗРАЕЛЕФАШИСТОВ, и НЕ БУДЕТ.
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11 час.
Андрей Тихонов
Гнать жидов в их жидию
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9 час.
И
Искандер
Так и ехал бы ты, Гирш, свирепо и отважно мочить персов. Или ссыкотно?
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