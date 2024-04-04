Кедми и Сатановский просто на стороне исторической родины - всегда

Кедми и Сатановский оправдали Израиль После того, как Израиль ударил по дипмиссии Ирана в Сирии и убил там по разным сведениям от 8 до 11 человек, включая иранского генерала КСИР Мохаммад Реза Захеди, в нескольких городах Ирана, включая столицу Тегеран, а также Тебриз и Исфахан, собрались огромные толпы, размахивающие палестинскими и иранскими флагами и требующие мести.