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Дмитрий Денисов возмутился беспорядком на улицах Мичурина и Тульской

Дмитрий Денисов возмутился беспорядком на улицах Мичурина и Тульской

1 июля глава Калуги Дмитрий Денисов продолжил свою серию пеших прогулок по улицам города. В понедельник рано утром по пути на работу градоначальник прогулялся по улице Мичурина и обратил внимание на мусор возле магазина.

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