Директор российского колледжа помогал незаконно получать дипломы мигрантам и попался

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело в отношении директора «Регионального технического колледжа» и двух его подчиненных, которые помогали иностранным гражданам незаконно получать дипломы об образовании и оставаться в России.
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