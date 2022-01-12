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Сергей Дарькин станет резидентом ТОР

Сергей Дарькин станет резидентом ТОР

Как сообщил источник, близкий к Корпорации развития Дальнего Востока, собственники ООО «Тигр-фабрика» действительно планируют подать заявку на включение в перечень резидентов первой в Приморском крае ТОР, созданной на 70 лет 25 июня 2015 года.

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