Сергей Дарькин станет резидентом ТОР

Как сообщил источник, близкий к Корпорации развития Дальнего Востока, собственники ООО «Тигр-фабрика» действительно планируют подать заявку на включение в перечень резидентов первой в Приморском крае ТОР, созданной на 70 лет 25 июня 2015 года.