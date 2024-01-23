Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от Байдена

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны и желают им успеха, в отличие от нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.
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