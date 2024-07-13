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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смолов о конкуренции с Кордобой: «Я бы не поехал в «Краснодар», если бы не был готов. Джон – один из самых сильных игроков чемпионата»

Смолов о конкуренции с Кордобой: «Я бы не поехал в «Краснодар», если бы не был готов. Джон – один из самых сильных игроков чемпионата»

34-летний нападающий забил в игре за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита». «Быки» уступили со счетом 2:4.

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