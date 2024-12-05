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Politico: Байден может превентивно помиловать нескольких демократов

Politico: Байден может превентивно помиловать нескольких демократов

Уходящий президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность превентивного помилования нескольких демократов, занимающих государственные должности, сообщает Politico, ссылаясь на источники в Демократической партии.

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