Признать Украину государством-террористом невозможно, а киевский режим, безусловно, террористический, заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.
Признать Украину государством-террористом невозможно, — Матвиенко (ВИДЕО)
Комментарии
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Гарий Щерба
ВСЕ МОЖНО , НУЖНО ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ а НЕ БОЛТАТЬ....!!! Во ВСЕ ВРЕМЕНА НУЖЕН ТОЛЬКО был ПРЕЦЕНДЕНТ и ВСЕГДА бывает в ПЕРВЫЙ РАЗ.......
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14 час.
Алексей Тан
Действительно!!... государство агрессор, может быть... а государства -террориста нет!??... То что у Матвиенко, случаются заскоки в одну сторону, ... ещё раньше заметны были, она вообще ... перед СВО ...не произвольно дала понять, что смотрит на Русских, как на "пушечное мясо."...
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10 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Не надо больше наливать Вальке- стакану. Хватит. 😂
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1 час.
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