Признать Украину государством-террористом невозможно, — Матвиенко (ВИДЕО)

Гарий Щерба ВСЕ МОЖНО , НУЖНО ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ а НЕ БОЛТАТЬ....!!! Во ВСЕ ВРЕМЕНА НУЖЕН ТОЛЬКО был ПРЕЦЕНДЕНТ и ВСЕГДА бывает в ПЕРВЫЙ РАЗ.......

Алексей Тан Действительно!!... государство агрессор, может быть... а государства -террориста нет!??... То что у Матвиенко, случаются заскоки в одну сторону, ... ещё раньше заметны были, она вообще ... перед СВО ...не произвольно дала понять, что смотрит на Русских, как на "пушечное мясо."...