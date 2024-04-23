Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А  КАК  этой  ТВАРЕ  ПРИХОД ДАЛИ , КТО  и  КУДА СМОТРЕЛ  из  ПАТВЫ ...????????«Святые» Бандера ...
  • Гарий Щерба
    ПОЧУВСТВОВАЛИ  ШЕСТЕРКИ  что пред ними  ЗЕМЛЯ  ГОРИТ , вот и  ОБРАТИЛИСЬ  к  своему  ГЛАВНЮКУ  что-бы  ВЛАСТЬ УДЕРЖАТ...Молдавия попросил...
  • Юрий Вершинин
    Не надо больше наливать Вальке- стакану. Хватит. 😂Признать Украину ...

Признать Украину государством-террористом невозможно, — Матвиенко (ВИДЕО)

Признать Украину государством-террористом невозможно, — Матвиенко (ВИДЕО)

Признать Украину государством-террористом невозможно, а киевский режим, безусловно, террористический, заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
ВСЕ  МОЖНО , НУЖНО ТОЛЬКО  ЗАХОТЕТЬ  а  НЕ БОЛТАТЬ....!!! Во  ВСЕ ВРЕМЕНА  НУЖЕН  ТОЛЬКО  был  ПРЕЦЕНДЕНТ  и  ВСЕГДА  бывает в  ПЕРВЫЙ РАЗ.......
Ответить
14 час.
Алексей Тан
Действительно!!... государство агрессор, может быть... а государства -террориста нет!??... То что у Матвиенко, случаются заскоки в одну сторону, ... ещё раньше заметны были, она вообще ... перед СВО ...не произвольно дала понять, что смотрит на Русских, как на &quot;пушечное мясо.&quot;...
Ответить
10 час.
ЮВ
Юрий Вершинин
Не надо больше наливать Вальке- стакану. Хватит. 😂
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх