Назван оптимальный возраст для первого похода девочки к гинекологу

В подростковом возрасте в организме девочки происходит множество перемен, включая гормональную перестройку и становление менструального цикла, рассказала детский гинеколог клиники La Salute, кандидат медицинских наук Елена Акопова.
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