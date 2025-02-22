Подполье обвинило украинские спецслужбы в подборе эскортниц для иностранных наемников. Как заявил источник РИА Новости, Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) контролируют этот процесс в Николаеве, чтобы «организовать отдых для своих иностранных кураторов или высококлассных исполнителей».