Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации успешно эвакуировали семью из двух взрослых и двух детей из Красногоровки, которая находится под постоянными обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ).