Забытые концепты: Saab EV-1

Похоже, Saab как автомобильная марка навсегда остался в прошлом. И если заглядывать в это прошлое, то мы бы предпочли перенестись в середину восьмидесятых — эпоху, когда у Saab были отличные продажи, передовые технологии… и во времена, когда у шведской компании наклевывался новый чистопородный спорткар.
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