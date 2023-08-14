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Тен Хаг про 1:0 с «Вулвс»: «МЮ» может играть лучше, но мы довольны победой. К счастью для нас, в конце не дали пенальти»

Тен Хаг про 1:0 с «Вулвс»: «МЮ» может играть лучше, но мы довольны победой. К счастью для нас, в конце не дали пенальти»

В 1-м туре АПЛ манкунианцы одолели «Вулверхэмптон» со счетом 1:0. «Можно и лучше. Мы способны играть лучше.

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