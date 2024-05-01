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Эмбиид получил неспортивный фол на Брансоне. Центровой попал игроку «Никс» рукой по лицу

Во время прохода игрока «Никс» центровой «Сиксерс» попал ему рукой по лицу. «Сиксерс» удалось победить в гостях и сократить отставание в серии (106:122, 2-3).

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