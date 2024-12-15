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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Файзуллаев уже все доказал в России. Пришло время покорять Европу». Ирисметов о хавбеке ЦСКА

21-летний полузащитник ЦСКА второй год подряд признан лучшим футболистом Узбекистана. «Аббос уже два года играет на уровне, награда заслуженная.

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