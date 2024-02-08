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Юго-Восточный Курьер

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Школьница из Люблина выиграла заплыв на 200 метров под водой

Школьница из Люблина выиграла заплыв на 200 метров под водой

Кира Ковалева, восьмиклассница школы им. Достоевского в районе Люблино, заняла 1-е место в заплыве на всероссийских соревнованиях по подводному плаванию в Саратове и подтвердила взрослый спортивный разряд.

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