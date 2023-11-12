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Закон и Порядок

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Деградация экономик Запада: аварии в США, промышленный спад в Германии, убыточные ветряки

Деградация экономик Запада: аварии в США, промышленный спад в Германии, убыточные ветряки

1. В США перенимают лучшие практики СССР. Инфраструктура в Америке уже дышит на ладан, так как на её ремонте экономят десятилетиями, поэтому количество железнодорожных аварий огромно.

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