Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Проектная и рабочая документация готовится в 3D Самые современные цифровые технологии все чаще применяются при проектировании и строительстве новых объектов Московского метрополитена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Проектная и рабочая документация готовится в 3D Самые современные цифровые технологии все чаще применяются при проектировании и строительстве новых объектов Московского метрополитена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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