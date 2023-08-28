Капотнинский меридиан

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Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

Проектная и рабочая документация готовится в 3D Самые современные цифровые технологии все чаще применяются при проектировании и строительстве новых объектов Московского метрополитена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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