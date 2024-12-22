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Илон Маск критикует власти США за расходы на оборону Европы

Илон Маск критикует власти США за расходы на оборону Европы

Американский предприниматель Илон Маск высказал недовольство расходами США на оборону Европы. В своём сообщении в социальных сетях он задался вопросом: «Почему американские налогоплательщики должны финансировать четверть расходов Европы на оборону? Это не имеет смысла, особенно учитывая наш огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга».

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