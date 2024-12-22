Илон Маск критикует власти США за расходы на оборону Европы

Американский предприниматель Илон Маск высказал недовольство расходами США на оборону Европы. В своём сообщении в социальных сетях он задался вопросом: «Почему американские налогоплательщики должны финансировать четверть расходов Европы на оборону? Это не имеет смысла, особенно учитывая наш огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга».