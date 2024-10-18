Какой масляный фильтр лучше: картридж или «стаканчик»?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Почему в последнее время автопроизводители, в том числе и китайские, используют масляные фильтры в виде картриджа, а не металлические одноразовые «стаканчики»?Алексей РевинОтвет эксперта, редактор «За рулем»:– Масляные фильтры, у которых заменяется только фильтрующий элемент, безопаснее для экологии.