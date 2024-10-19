НАТО устроило провокацию в 900 км от России — реакция Путина оказалась необычной

Россия столкнулась с масштабной пограничной провокацией НАТО. Об этом пишут журналисты из КНР. Страны НАТО 14 октября объявили о старте ядерных военных учений Steadfast Noon, в которых будет задействовано 60 самолетов из 13 государств, а также несколько тысяч человек личного состава.