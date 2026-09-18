Конгрессмены США одобрили законопроект «адских санкций» против России

Палата представителей США одобрила масштабный пакет новых «адских санкций» против России. Теперь главная интрига – он направляется на подпись президенту Дональду Трампу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рост налога на вк...
- ХЛ Что будет с заказ...
- Обнаружено крупно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым