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Конгрессмены США одобрили законопроект «адских санкций» против России

Конгрессмены США одобрили законопроект «адских санкций» против России

Палата представителей США одобрила масштабный пакет новых «адских санкций» против России. Теперь главная интрига – он направляется на подпись президенту Дональду Трампу.

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