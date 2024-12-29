Овчинский: Почти 30 домов расселено по программе реновации в Можайском районе

Расселено по программе реновации 28 домов в Можайском районе на западе Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики и строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.