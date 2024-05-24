С подачи госсекретаря США Энтони Блинкена на Украине возобновились разговоры о выборах президента.
"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну, а если бы вдруг ещё году в 22-м или 23-м Украина осталась без президента (умер, убили, паралич разбил), ведь кто-то бы исполнял его обязанности до выбора нового президента? А сейчас Зеленский НИКТО, простой украинский гражданин. Так почему он до сих пор правит Украиной? Под кровавые рученьки его и в окопы, нэньку защищать! В конце концов, патриот он Украины или нет? Или у него уже одна лыжа уже на Западе, а другая вслед отъезжает? А ведь такой кадр для военкомата пропадает! Ну по магазинам он, конечно, не ходит, на автобусной остановке его тоже не найти и в тренажёрный зал на районе не пойдёт, но где-то, наверное, он появляется на́ людях? Военкомовскому патрулю надо только момент словить...
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3 час.
Eduard
Собственно в Выборах толку мало,или Зе опятть поставят или другого которого так жк подкупят или запугают.России надо брать территории как и делала!
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2 час.
Ваша Светлость
Зелепузик отлично справляется с дехахлохизацией бывшей Украины. Методично уничтожается генофонд, инфраструктура некогда процветающей страны. Даже представить трудно, что будет там после завершения СВО. Кизяк, лучина, землянка, лебеда и вода станут атрибутами жизни оставшихся небратьев, и они это заслужили.
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34 мин.
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