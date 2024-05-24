"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение

НП

Наталья Павлова

Ну, а если бы вдруг ещё году в 22-м или 23-м Украина осталась без президента (умер, убили, паралич разбил), ведь кто-то бы исполнял его обязанности до выбора нового президента? А сейчас Зеленский НИКТО, простой украинский гражданин. Так почему он до сих пор правит Украиной? Под кровавые рученьки его и в окопы, нэньку защищать! В конце концов, патриот он Украины или нет? Или у него уже одна лыжа уже на Западе, а другая вслед отъезжает? А ведь такой кадр для военкомата пропадает! Ну по магазинам он, конечно, не ходит, на автобусной остановке его тоже не найти и в тренажёрный зал на районе не пойдёт, но где-то, наверное, он появляется на́ людях? Военкомовскому патрулю надо только момент словить...