«Не узнаю вас в гриме»: Пугачева в черном под елкой вызвала оторопь у россиян

Примадонна поздравила подписчиков с Новым 2025 годом с жаркого Кипра. Алла Пугачева Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressАлла Пугачева не смогла обойти вниманием наступление 2025 года и поздравила своих подписчиков короткой фразой: «С Новым годом!».
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