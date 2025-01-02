«Не узнаю вас в гриме»: Пугачева в черном под елкой вызвала оторопь у россиян

Примадонна поздравила подписчиков с Новым 2025 годом с жаркого Кипра. Алла Пугачева Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressАлла Пугачева не смогла обойти вниманием наступление 2025 года и поздравила своих подписчиков короткой фразой: «С Новым годом!».