Дроны ВСУ третьи сутки наносят рекордный за СВО удар по России

Несмотря на использование огромного боезапаса, ВСУ не смогли нанести серьезный урон на земле, однако установили новый антирекорд за двое суток непрерывных налетов на регионы России ударными БПЛА самолетного типа.
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