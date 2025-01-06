Армия РФ освободила Даченское в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Даченское в ДНР, сообщает Минобороны РФ 6 января. "В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Даченское Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке оборонного ведомства от 6 января.
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