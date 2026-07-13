Семак: «У «Зенита» только один чистый нападающий, а на каждой позиции, по возможности, должно быть по два игрока»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем заявил, что на данный момент у петербургской команды только один чистый нападающий — Александр Соболев, тогда как на каждой позиции клуб стремится иметь по два игрока.