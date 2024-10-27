Кобахидзе: Непризнание данных ЦИК - безнадежная попытка оппозиции оправдать себя

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что непризнание оппозиционными партиями данных ЦИК о результатах парламентских выборов является безнадежной попыткой оппозиционных политиков хоть как-то оправдать себя.
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