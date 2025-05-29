В Ставрополе при взрыве погиб замглавы города Заур Гурциев

В Ставрополе при теракте погиб ветеран СВО, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев.<strong>В ночь на 29 мая в Ставрополе произошел теракт, в котором погиб ветеран СВО, заместитель мэра города Заур Гурциев.
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