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В Ставрополе при взрыве погиб замглавы города Заур Гурциев

В Ставрополе при взрыве погиб замглавы города Заур Гурциев

В Ставрополе при теракте погиб ветеран СВО, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев.<strong>В ночь на 29 мая в Ставрополе произошел теракт, в котором погиб ветеран СВО, заместитель мэра города Заур Гурциев.

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Комментарии
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Амара Карпова
Царствие Небесное❤️🙏Красивым был🥰мои соболезнования родным💔🥲
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13 час.
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