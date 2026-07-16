Canada's Wildfire Management Failures Choke Millions Of Americans With Toxic Smoke Canada's wildfire management policies are once again falling short, as toxic smoke plumes blanket much of the northeastern US and drive air pollution to dangerously high levels.
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