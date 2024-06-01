«Вряд ли речь о нескольких месяцах. Агония может затянуться»: Юрий Барбашов о капитуляции Украины

Сергей Степанов 30 мая 2024 г., 11:36 Юрий Барбашов до отступления российских войск из Херсона возглавлял военно-гражданскую администрацию Снигиревки – небольшой части его родной Николаевской области, которую в самом начале СВО удалось занять русской армии.
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