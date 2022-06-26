Судебный пристав сбил инспектора ДПС под Иркутском

Сотрудника службы судебных приставов поместили под стражу на применение насилия к полицейскому в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области, 26 июня сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
Сотрудника службы судебных приставов поместили под стражу на применение насилия к полицейскому в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области, 26 июня сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
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