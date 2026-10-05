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Показаны последствия ударов ФАБ с УМПК по целям в Харькове

Показаны последствия ударов ФАБ с УМПК по целям в Харькове

Российские ВКС в очередной раз нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами по целям в Харькове. После атаки в нескольких районах города зафиксированы сильные пожары и поднимаются высокие столбы густого дыма.

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